Парень из Новогрудка сел в автобус до Гродно и пропал

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 16-летний житель Новогрудка Волынец Владислав Викторович. Об этом проинформировало МВД в своем Telegram-канале "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.

Вечером 19 мая 16-летний парень сел в автобус Новогрудок - Гродно и поехал в сторону областного центра. "В Гродно на автовокзале его ждала мать, но подросток не прибыл на станцию", - рассказали в МВД.

На вид Владиславу 16 лет, рост 190 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, на руках имеются татуировки - надписи. Был одет в темно-синюю куртку с красными полосами на рукавах, светло-серые брюки, темно-синие кеды.

Он может находиться в Гродно.

О местонахождении подростка правоохранители просят сообщить в Новогрудский РОВД по телефонам: 8 (029) 678-99-75, 8 (01597) 20-428 или 102.-0-