Парень из Речицы через фейковую страницу в соцсети выманивал у знакомого деньги

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Речицы создал фейковую страницу в социальной сети и выманивал у знакомого деньги, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Речицкий РОВД в октябре с заявлением обратился 18-летний местный житель и сообщил, что подозревает своего знакомого в обмане. Сотрудники милиции провели проверку, и предположения молодого человека подтвердились.

Оказалось, что еще в январе этого года потерпевший рассказал своему товарищу, что расстался с девушкой. Парень в свои 18 лет уже имел работу и деньги в кармане, и его другу пришла в голову идея подзаработать на доверии. Он создал в социальной сети "ВКонтакте" страницу вымышленной девушки, фотографии и описание скопировал в сети. "Для придания большей реальности персонажу зарегистрировал аналогичную страницу в Instagram. Затем во время очередной беседы предложил другу познакомиться с хорошей девушкой и cбросил ссылку на аккаунт. При этом утверждал, что знаком с ней лично и когда-то даже встречался", - рассказали в УВД.

Доверчивый парень принял предложение и начал переписку в сети. Он и подумать не мог, что с другой стороны чата была вовсе не девушка, а его товарищ.

Переписка длилась 9 месяцев, и у "девушки" регулярно появлялись различные неприятности, которые требовали финансовой помощи. Молодой человек перечислял деньги. Встрече в реальной жизни все время что-то мешало, и у парня стали появляться подозрения. "Окончательно усомниться в личности собеседницы заставил случай, когда он совершил в интернете очередной платеж и обнаружил в пришедшем на электронную почту чеке данные знакомого. Тот ответил улыбкой и начал придумывать отговорки", - отметили в отделении информации и общественных связей.

Парень решил обратиться в милицию. Подозреваемого установили. Им оказался 18-летний житель Речицы, учащийся одного из средних специальных учреждений образования района. Всего ему удалось выманить у доверчивого знакомого около Br600. Возбуждено уголовное дело.-0-