Парень из Волковыска обворовал витебчанку через онлайн-игру

1 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Беспроигрышная методика игры в лотерею оставила 47-летнюю витебчанку без денег, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Женщина решила сыграть в азартную игру и зарегистрировалась на одной из интернет-площадок. Прошла необходимую регистрацию и привязала к счету свою банковскую карточку. Через некоторое время неизвестный мужчина написал, что она выиграла новый iPhone. Обрадованная витебчанка стала активно переписываться с этим человеком.

"Во время общения злоумышленник также предложил поучаствовать в его авторской методике, которая сулила постоянный выигрыш в онлайн-лотереях и прочих розыгрышах. Женщина согласилась и даже дала доступ к своему игровому счету. Получив эти данные, мужчина путем модификации компьютерной информации добавил свою карту, на которую теперь сам мог выводить деньги со счета витебчанки. Более того, он рассказал доверчивой женщине, что на балансе всегда необходимо держать сумму не меньше, чем Br50. Пока потерпевшая ждала iPhone и увеличение капитала, мужчина периодически снимал деньги с ее счета и тратил на свои нужды. Только спустя несколько месяцев женщина поняла, что ее обманывают, и пошла в милицию", - рассказали в милиции.

Сотрудники Железнодорожного РОВД выяснили, что преступник присвоил более Br500. Установили сыщики и личность подозреваемого, которым оказался 19-летний житель Волковыска. Он признался, что пользовался доверчивостью жительницы Витебска. Возбуждено уголовное дело.-0-