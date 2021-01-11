Парень обманул и похитил деньги более 40 человек - суд вынес приговор

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор молодому человеку по уголовному делу о мошенничестве и хищении денег с помощью мобильного телефона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

С января по май 2020 года 19-летний молодой человек в различных соцсетях размещал объявление о вечеринках и приглашал всех желающих посетить ее со своим спиртным. Когда гости были в состоянии алкогольного опьянения, хозяин вечеринки пользовался бесконтрольными на тот момент мобильными телефонами. Получив доступ к смартфону или сим-карте, он с помощью специализированного приложения и ранее созданных виртуальных карт переводил деньги, полученные у оператора связи в качестве займа, на различные банковские карты. Сумма займа составляла Br100.

В некоторых случаях обвиняемый просил у своих знакомых воспользоваться их мобильными телефонами. Он говорил, что ему необходимо обналичить денежные средства с виртуального счета букмекерской конторы, но вывести их можно только по Br100 через сим-карты одного из сотовых операторов страны.

Также установлено, что молодой человек просил своих друзей приводить знакомых, чтобы воспользоваться их помощью в переводе денег, обещая при этом вознаграждение в Br10-15. Когда список приятелей был исчерпан, он стал знакомиться с людьми в торговых центрах и кафе. Незнакомым людям он также предлагал небольшой заработок в обмен на пользование мобильным устройством.

Потерпевшие обратились в милицию лишь спустя месяц, когда им на мобильные телефоны пришли оповещения об оплате взятого ранее займа. Всего пострадали 43 человека. Обвиняемому удалось завладеть более Br6 тыс. Возраст потерпевших варьировался от 11 до 30 лет.

Молодой человек судом признан виновным в мошенничестве и хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации. В ноябре прошлого года он, к слову, уже был судим за хищение путем использования компьютерной техники. С учетом этого он приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Вместе с тем по решению суда к нему применена отсрочка на 2 года. В течение этого периода он, в частности, обязан устроиться на работу или поступить на учебу, не посещать игорные заведения, не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, в свободное от работы и (или) учебы время выполнить общественно полезные работы в объеме 120 часов. Приговор вступил в силу.-0-