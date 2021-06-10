Парень пострадал в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре в Минске

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту травмирования 19-летнего парня в Минске, сообщили БЕЛТА в СК.
"Вечером 9 июня следственно-оперативная группа выбывала по сообщению о получении травм 19-летним молодым человеком в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре в Заводском районе столицы. С привлечением экспертов-взрывотехников центрального аппарата ГКСЭ проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы случившегося, для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований", - рассказали в Следственном комитете.
Минчанин с полученными телесными повреждениями конечностей госпитализирован в учреждение здравоохранения Минска. Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции продолжают устанавливать все обстоятельства. Работа на месте происшествия завершилась утром.-0-