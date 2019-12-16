Парень привез из России в Мозырь полкило психотропа

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень привез из России в Мозырь около 500 г психотропа, сотрудники оперативного подразделения пограничной службы совместно с коллегами из МВД пресекли канал поставки. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Белоруса с почти 500 г психотропа MDMB задержали 10 декабря в Мозыре, 23-летний парень ехал на автобусе Санкт-Петербург - Гомель - Мозырь. На черном рынке привезенная им партия стоит около $20 тыс.

"По данному факту возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, а также за незаконный оборот наркотических средств, их прекурсоров и аналогов. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", - рассказали в Госпогранкомитете.-0-