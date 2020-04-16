Парень продал через интернет чужую лодку в Столинском районе

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе милиционеры помогли вернуть украденную лодку законному владельцу, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В РОВД обратился 79-летний житель района - с берега озера пропала его лодка. Свое имущество он оценил в Br1 тыс.

Вскоре сыщики установили, что к пропаже причастен 17-летний житель райцентра. Парень сфотографировал маломерное судно и разместил в интернете объявление о продаже. Спустя некоторое время на дешевый товар, который был оценен в Br300, нашлись покупатели. Во время сделки клиенты сбили цену еще наполовину от заявленной стоимости.

Известно, что перед тем как обратиться в милицию, пенсионер встретил парня и поинтересовался, не видел ли он его лодку. Молодой человек выразил глубокое удивление, хотя на тот момент лодка была уже продана.

Имущество возвращено хозяину. Следователи дали правовую оценку действиям юноши.-0-