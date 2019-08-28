Парень пытался спрыгнуть с балкона многоэтажки в Витебске

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром в Витебске 24-летний парень пытался спрыгнуть с балкона девятого этажа здания в районе Билево. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сигнал поступил на спецлинию 102. Незамедлительно на место выехали сотрудники Первомайского РОВД Витебска, ОМОН, МЧС. Прибывшим милиционерам родственница молодого человека пояснила, что не понимает, почему он решился на такой шаг.

Парень никого к себе не подпускал и угрожал спрыгнуть, если увидит сотрудников милиции. "Правоохранители определили круг лиц, которым он может доверять. Приняли решение пригласить его друга для психологического воздействия. В результате удалось вызвать парня с балкона. Он передан медикам. Устанавливаются причины и мотивы поступка", - рассказала Ольга Чемоданова.-0-