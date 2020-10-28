Парень снял госфлаг со здания вокзала и избил пенсионера - расследование дела завершено

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование дела о снятии студентом государственного флага со здания автовокзала и избиении пенсионера, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 5 октября около 22.00 19-летний парень снял государственный флаг, который был закреплен на входе в автовокзал "Центральный" в Минске. Находившийся неподалеку пенсионер сделал парню замечание и попытался пресечь его действия. Мужчина взял рюкзак молодого человека и попросил отдать флаг взамен на рюкзак. В ответ парень ударил пенсионера по лицу, после чего нанес ему три удара флагштоком. Прохожие сообщили в скорую помощь о необходимости оказания медпомощи мужчине.

Вскоре личность парня была установлена, сотрудники милиции его задержали. Он рассказал, что после нанесения ударов пенсионеру убежал с территории автовокзала, выбросил флагшток, а позже выбросил в мусорную урну и само полотно флага.

Парню предъявлено обвинение по ч.1 ст.206 (грабеж), ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) и ст.370 (надругательство над государственными символами) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-