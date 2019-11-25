Парень собрал под Минском галлюциногенные грибы

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин нашел галлюциногенные грибы в лесу, устанавливается его причастность к их распространению, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска задержали 28-летнего минчанина. Дома у него было обнаружено около 50 г грибов, содержащих психоактивные вещества псилоцин и псилоцибин.

"В момент задержания у парня при себе была фольгированная трубка с нагаром марихуаны, а в его личном авто были обнаружены остатки наркотика. Парень признался правоохранителям, что дома у него есть грибы, содержащие психотропные вещества", - рассказали в милиции.

Как оказалось, дикорастущие грибы он нашел в лесу недалеко от Минска. С его слов, собрал их исключительно для собственного потребления.

Ранее минчанин в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас устанавливается его причастность к распространению наркотических средств. Материалы переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-