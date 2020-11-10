Парень сорвал госфлаг и поджег - расследование дела завершено

10 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование по факту надругательства над госфлагом в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Согласно материалам уголовного дела, 19-летний молодой человек снял государственный флаг с флагштока, расположенного на территории одной из школ Фрунзенского района столицы. После чего завязал его на металлическую перекладину и поджег, в результате чего уничтожил. В кратчайшие сроки парень был задержан. В ходе допроса он так и не смог пояснить причину своего поступка", - рассказали в СК.

По результатам расследования ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 (хулиганство) и ст.370 (надругательство над государственными символами) УК и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-