Парень украл из минской бильярдной Br7,6 тыс. и собирался уехать в Одессу

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень уснул в фойе минской бильярдной, а ночью, когда все ушли, украл из кассы Br7,6 тыс. и перекусил в кафе. Злоумышленник собирался уехать в Одессу, но его задержали, сообщили БЕЛТА в МВД.

С заявлением о краже в Московское РУВД Минска 19 декабря обратились сотрудники бильярдного клуба и кафе, которые делят соседние помещения на втором этаже здания. Они рассказали, что, придя утром на работу, увидели открытую входную дверь. Из кассы бильярдной пропало более Br7,6 тыс., а из кафе - еда, алкоголь и мобильный телефон.

"При просмотре видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что кражу совершил молодой человек. Накануне вечером 24-летнего посетителя не пустили в заведение, так как он был сильно пьян. Парень спустился на первый этаж, где и уснул в фойе под лестницей. А ночью, когда клуб закрылся и работники разошлись по домам, проснулся, забрал все деньги из кассы бильярдной, выпил и закусил в кафе и ушел, прихватив "ссобойку" и служебный телефон. Выйти из помещения не составило труда, так как изнутри дверь открывалась без ключа", - рассказали в МВД.

Оттуда молодой человек поехал на вокзал - собирался сесть на поезд до Одессы. Однако нетрезвый пассажир попал в поле зрения милицейского патруля и был доставлен в специзолятор до вытрезвления. В тот момент о краже еще не было известно.

"Во второй половине дня парень покинул изолятор, привел себя в порядок, переоделся и к вечеру снова оказался на вокзале, попытался уехать. Но это ему не удалось: разыскиваемого молодого человека на перроне опознали и задержали сотрудники Минского ОВД на транспорте", - проинформировали в МВД.

Материалы проверки в отношении фигуранта переданы следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело за кражу.-0-