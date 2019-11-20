Парень в Логойском районе случайно выстрелил из ружья в своего 13-летнего брата

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Логойского района устанавливают обстоятельства получения подростком огнестрельного ранения, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Логойский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту получения несовершеннолетним огнестрельного ранения. 19 ноября правоохранители получили информацию о том, что с огнестрельным ранением головы и правого плеча госпитализирован 13-летний житель Логойского района. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данным следствия, инцидент произошел 18 ноября. Двое братьев дома на сеновале тайно взяли принадлежащее отцу незарегистрированное ружье с патронами и пошли в лес пострелять.

"Подросток собирался прикрепить на дереве мишень из бумаги. В это время 17-летний брат держал в руках заряженное ружье. В результате произошел случайный выстрел, картечью были причинены телесные повреждения младшему брату", - рассказала Татьяна Белоног. На следующий день ребенок стал жаловаться на боль, и родители привезли его в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, опросили родителей. Изъяты два незарегистрированных гладкоствольных ружья и одна зарегистрированная двустволка, более 40 снаряженных патронов, документы на хранение и ношение оружия, удостоверение на право охоты и иные предметы. Семья характеризуется положительно.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана оценка по факту хранения незарегистрированного оружия.-0-