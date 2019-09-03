Парень в Минске надышался газом из зажигалки и украл пирожное с прилавка

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске неизвестный мужчина зашел в кондитерскую и похитил с прилавка пирожное. Оперативники Советского РУВД задержали любителя сладкого по горячим следам, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

О происшествии по линии 102 сообщила продавец.

"Неработающий 24-летний житель Минского района приехал в столицу искупаться в озере. По пути к Цнянскому водохранилищу он решил поднять себе настроение и стал вдыхать газ из зажигалки. Под воздействием вредных паров злоумышленник забежал в находившийся поблизости магазин, где продавались сладости, и похитил пирожное на глазах у работника, а затем стал убегать", - пояснила сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

Сумма ущерба составила всего Br2,5, но поскольку это было открытое хищение, действия мужчины квалифицированы не как кража, а как грабеж. Поэтому малая стоимость похищенного не спасет от уголовной ответственности.

Ранее молодой человек был судим за незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-