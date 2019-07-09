Парень в Минске угнал велосипед, который взял в прокат на украденные деньги

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень в Минске взял в прокат велосипед на украденные деньги и угнал его, сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

Неизвестный взял в прокат у столичного предпринимателя велосипед на несколько часов. Когда время было превышено, парень перестал выходить на связь. Бизнесмен обратился в милицию.

Правоохранители выяснили, что похитил велосипед 19-летний житель Логойского района. "Стражи порядка установили, что некоторым временем ранее в баре на ул.Зыбицкой он украл деньги и водительское удостоверение у минчанина. После этого направился к индивидуальному предпринимателю, где украденные средства потратил на аренду велосипеда, - рассказали в милиции. - Также установлена причастность фигуранта к краже кошелька с $115, принадлежащего еще одному жителю столицы".

Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минск) РОСК для дачи правовой оценки действия фигуранта.-0-