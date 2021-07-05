Парень в наушниках попал под поезд в Минске

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под локомотив. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Пренебрежение мерами личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта привело к трагедии. Так, 1 июля около 17.20 на станции Озерище маневровым локомотивом травмирован 18-летний парень. Молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, при этом был в наушниках, не заметив приближение локомотива, шагнул на рельсы, в результате чего был травмирован", - рассказали в ГУВД.

Молодой человек с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирован в учреждение здравоохранения. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Следует отметить, что за проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, ч.4 ст.18.2 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до двух базовых величин.

Минский ОВД на транспорте напоминает: не забывайте о правилах безопасного поведения на железной дороге. Помните, что категорически запрещается ходить по путям, переходить путь сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом, пользоваться наушниками и мобильными телефонами при переходе через железнодорожные пути, подлазить под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода занятого пути подвижным составом, сходить и садиться в вагон на ходу поезда, находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса. Также запрещено на электрифицированных участках подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава.-0-