Парикмахер из Минска торговала гашишем

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичными оперативниками пресечена деятельность наркоторговцев, к незаконному бизнесу оказалась причастна 44-летняя парикмахер. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На работе у женщины правоохранители изъяли около 1 г гашиша, который минчанка хранила при себе. "В багажнике принадлежащего задержанной авто оперативники обнаружили еще около 100 г аналогичного вещества. Известно, что оно предназначалось для реализации на территории столицы", - проинформировали в милиции.

Выяснилось, что наркотики женщина приобретала у своего знакомого - 49-летнего минчанина. В квартире у мужчины было обнаружено и изъято более 20 г гашиша. Он хранился в футляре для очков.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поставки и круг лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки. Действия фигурантов могут быть квалифицированы в соответствии с ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-