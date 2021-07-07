Паркетную доску под видом аэрозольных приводов пытались ввезти в Беларусь

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз крупной партии товара, сообщили БЕЛТА в таможне.

Из Польши в Беларусь прибыл грузовой автомобиль MAN c полуприцепом под управлением водителя-экспедитора, гражданина Украины. Согласно представленным к оформлению документам, на территорию Евразийского экономического союза ввозилось свыше 1,5 млн единиц аэрозольных приводов. Однако таможенный контроль выявил, что вместо заявленного товара в грузовом отсеке фуры находится свыше 1150 упаковок паркетной доски различных размеров общей площадью около 2400 кв.м.

По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемого товара составила почти Br270 тыс. Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконного груза.-0-