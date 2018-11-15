15 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Парни спасли 90-летнюю бабушку из горящего дома в Витебске, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Пожар произошел утром 14 ноября по ул.Титова. По словам очевидцев, два парня проезжали мимо дома на машине и увидели дым. В доме была 90-летняя женщина, которая пыталась выбраться через окно. Молодые люди выбили его, вытащили бабушку, вызвали МЧС и медиков. Пенсионерку госпитализировали.

Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печи.-0-