21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парня и девушку задержали за кражу из столичного магазина одежды, они заключены под стражу, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 8 декабря они зашли в один из столичных магазинов и похитили два джемпера стоимостью более Br270, а затем скрылись. Однако их задержали сотрудники милиции. В ходе допроса мужчина пояснил, что продал похищенное по низкой цене случайным прохожим на одном из столичных рынков.

В Следственном комитете добавили, что фигуранты ранее судимы за кражи, а мужчина еще и за незаконный оборот запрещенных веществ. Оба нигде не работают и привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Им предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц) УК.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-