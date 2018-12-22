22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парня из Кировского района будут судить за убийство одногруппницы, прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Парень 2000 года рождения обвиняется по ч.1 ст.139 УК, ч.1 ст.205 УК и ст.378 УК - в убийстве, краже и хищении личных документов. Между 17-летним парнем и 19-летней девушкой на приусадебном участке в одной из деревень Кировского района 29 мая произошла ссора. Молодой человек ударил свою знакомую. После того как она упала, он сдавил ее шею палкой от культиватора и удушил.

Девушка умерла на месте. Чтобы скрыть следы, парень спрятал труп в кустах недалеко от места преступления, а затем забрал ее вещи и паспорт. "При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Он также согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого", - проинформировали в прокуратуре.

Как сообщалось, 29 мая 19-летняя девушка приехала домой из Жиличского сельскохозяйственного колледжа, где обучалась. По пути от автобусной остановки к дому она встретила своего одногруппника. Ссора произошла во время разговора между ними.-0-