Парня из Костюковичей могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с котом

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Костюковичский РОВД проводит проверку в отношении учащегося одного из учебных заведений райцентра: он со всего размаха бросил на асфальт кота. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
В социальных сетях получило распространение видео, на котором неизвестный со всего размаха бросает на асфальт кота. "По данному факту Костюковичским РОВД проводится проверка. Личность молодого человека установлена - он является учащимся одного из учебных заведений райцентра", - рассказала Ольга Чемоданова.
Действиям парня будет дана правовая оценка.-0-