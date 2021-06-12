Парня задержали за надписи на парапете в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан 25-летний минчанин, который нанес надписи на парапет, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Ночью 11 июня участковый инспектор милиции Заводского РУВД Минска, возвращаясь с дежурства по охране общественного порядка во время выпускных вечеров, обратил внимание на парня, который на улице Нестерова баллончиком писал на парапете. "Незамедлительно молодой человек был задержан сотрудником милиции и доставлен в РУВД для разбирательства", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что ранее парень привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время нигде не работает, в момент правонарушения был пьян.

Проводится проверка.-0-