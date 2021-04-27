27 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Крупная партия мефедрона почти на 1,5 тыс. доз изъята в Витебске. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

Вечером 25 апреля в Витебске наркоконтроль задержал 28-летнего местного жителя, который в автомобиле перевозил около 0,5 кг опасного психотропа. До потребителей не дошло примерно 1,5 тыс. доз мефедрона.

По оперативной информации, мужчина несколько месяцев занимался нелегальным бизнесом. За это время он из мелкого закладчика "вырос" до оптовика. Во время транспортировки очередной крупной партии наркоторговец и был задержан. Для преступной деятельности витебчанин использовал съемный гараж, где оперативники обнаружили весы и упаковочный материал для фасовки опасного зелья.

В управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома отметили, что изъятая партия мефедрона является самой крупной в регионе с начала года.

Следователи дали правовую оценку действиям витебчанина и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-