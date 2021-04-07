Партия наркотиков и психотропов на $1 млн изъята в Минске

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ на $1 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

При совместной работе Центрального (Минска) РОСК и ОНиПТЛ Центрального РУВД Минска вечером 5 апреля в столице около лесного массива правоохранители задержали сбытчика запрещенных веществ интернет-магазину. Партию наркотиков привез 31-летний минчанин. В его автомобиле, по месту жительства и в сделанных им тайниках обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества: не менее 15 кг мефедрона, 5 кг амфетамина, 13 тыс. таблеток, содержащих в своем составе MDMA. Там также были особо опасные наркотические средства: не менее 5 кг гашиша, 15 г марихуаны, 300 г кокаина.

Мужчина признан подозреваемым по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере) УК. Он задержан, с его участием проводятся следственные действия. Мужчина пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи наркотиков на территории Беларуси.

В ходе дальнейших мероприятий 6 апреля задержаны еще семь лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления. Возраст задержанных от 19 до 33 лет, трое из них ранее судимы по ст.328 УК, а один привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Из семи задержанных четыре женщины. В отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по различным частям ст.328.

Ранее в феврале сотрудники милиции Минска задержали двоих 17-летних студентов, причастных к хранению запрещенных веществ. В ходе личного обыска у них изъяли около 200 г марихуаны. При осмотре жилища одного из задержанных обнаружено и изъято еще более 300 г марихуаны, а также электронные весы, изолента и полимерные пакеты. Правоохранители установили, что накануне задержания молодые люди успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном общим весом 400 г.

Обвиняемые продавали запрещенные вещества через интернет-магазин. На протяжении как минимум четырех месяцев от неустановленных лиц они получали психотроп и наркотик, расфасовывали его на более мелкие дозы и делали закладки в тайники на территории Минска. Все действия молодые люди осуществляли сообща.

"В ходе допроса они пояснили, что предложение о заработке получили в одном из мессенджеров и, желая заработать легким способом, согласились. "Работодатель" пообещал им полную безопасность и избежание уголовной ответственности в случае задержания", - рассказали в СК.

Несовершеннолетним предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.-0-