Партию коррозионно-стойких отводов на Br190 тыс. пытались незаконно ввезти через "Козловичи"

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии дорогостоящих коррозионно-стойких отводов, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль MAN следовал со сборным грузом из Италии. При проведении операций таможенного контроля среди законно перемещаемых товаров инспекторы выявили 25 отводов из коррозионно-стойкой стали. Стоимость незаявленного в документах товара составила более Br190 тыс. Соответственно недекларирование груза послужило основанием неуплаты таможенных платежей в размере свыше Br57 тыс.

В отношении юридического лица таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% стоимости незадекларированного груза.-0-