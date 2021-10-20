Партию лука пытались переместить из России в Беларусь без фитосанитарного сертификата

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию лука стоимостью более Br30 тыс. пытались переместить из России в Беларусь без фитосанитарного сертификата, сообщили БЕЛТА в Оперативной таможне.

"Сотрудники Оперативной таможни при проведении специальных мероприятий установили факт незаконного перемещения из России в Беларусь партии свежего лука стоимостью свыше Br30 тыс. Движение грузового транспортного средства DAF, в котором следовала 21 т продукции, было приостановлено на 10-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Водитель авто не смог представить на партию лука фитосанитарный сертификат, который подтверждает безопасность продукции для потребления", - рассказали в Оперативной таможне.

По данному факту начат административный процесс в соответствии со ст.13.12 КоАП и проводится проверка на предмет законности ввоза продукции на территорию ЕАЭС. Санкция статьи предусматривает штраф до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-

Фльл Оперативной таможни