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20 декабря 2021, 13:59

Партию незадекларированного товара на Br346 тыс. выявили в "Козловичах"

Фото Брестской таможни
Фото Брестской таможни

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" таможенники выявили крупную партию незадекларированных товаров на Br346,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль Volvo следовал из Германии в Россию. Согласно представленным российским перевозчиком сведениям, в автопоезде перемещали комплектующие для монтажа трассы кабельных лотков. Во время таможенного досмотра инспекторы выявили 5,5 тыс. единиц консолей для лестничного лотка, которые не были заявлены в товаросопроводительных документах. Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на Br69 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаявленного груза.-0-

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