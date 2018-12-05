Партию пиротехники изъяли в Лепеле

5 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области зафиксировали первый в этом сезоне факт изъятия пиротехники, предназначенной для реализации к новогодним праздникам, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Сотрудники милиции и РОЧС при проверке торгового павильона в Лепеле обнаружили крупную партию пиротехнических изделий, хранящихся с нарушением правил. В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежал товар, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.23.48 КоАП Беларуси. Пиротехнические изделия (11,8 тыс. единиц) изъяты.
За время предновогодних и новогодних праздников в декабре 2017 - январе 2018 года в Витебской области было зарегистрировано 40 фактов изъятия пиротехнической продукции общим объемом 143,1 тыс. единиц.-0-
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