Партию рыболовных снастей пытался незаконно ввезти житель Украины

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельскими таможенниками установлен факт сокрытия от таможенного контроля коммерческой партии рыболовных предметов и прикормки для рыбы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Гражданин Украины пытался провезти более 11 кг рыболовных снастей, которые были спрятаны под обшивкой багажника и салона автомобиля, следовавшего из Украины в Беларусь через пункт пропуска "Новая Рудня". Нарушение выявлено благодаря использованию технического средства таможенного контроля - видеоэндоскопа. В пространстве под обшивкой багажного отделения и салона автомобиля таможенники обнаружили свертки и коробки, в которых находились поплавки, рыболовные крючки, леска, прикормка для рыбы.

Сокрытые в тайниках от таможенного контроля товары, а также автомобиль, как средство совершения правонарушения, изъяты. Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров, а также транспортного средства, которое использовалось для их перемещения с сокрытием от таможенного контроля.-0-