Партию табака почти на Br16 тыс. изъяли правоохранители в Бобруйске

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию табака для кальяна изъяли правоохранители в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в пресс-центре МНС по Могилевской области.

Экономический суд Могилевской области вынес решение о конфискации у жительницы Краснопольского района 1995 года рождения крупной партии табачных изделий для кальяна, не маркированных акцизными марками Республики Беларусь. У девушки было изъято 895 пачек общим весом почти 45 кг на сумму Br15,9 тыс. "Кроме этого, суд оштрафовал нарушительницу на Br270" - отметили в пресс-центре.

Подакцизные товары перемещались на легковом автомобиле. Незаконную транспортировку установили в Бобруйске во время совместных оперативных мероприятий сотрудники инспекции МНС по городу Бобруйску и правоохранители.

"Перемещение по территории Беларуси, хранение на ней физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), более 250 г табака или иных табачных изделий, не маркированных в установленном порядке акцизными и (или) специальными марками, запрещено", - отметили специалисты.

Ответственность за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере до 50 базовых величин с конфискацией табачных изделий, превышающих количество, перемещение и хранение которого допускается, или без конфискации.-0-