Партию товаров на Br600 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию одежды, обуви, запчастей и других товаров почти на Br600 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Брестские таможенники выявили нарушение в пункте пропуска "Козловичи" при досмотре грузового автопоезда. Гражданин Беларуси представил к таможенному контролю товаросопроводительные документы на сборный груз весом 6 т и стоимостью $15 тыс. Таможенники с применением инспекционно-досмотрового комплекса установили наличие в грузовом отсеке 9,5 тыс. единиц одежды, обуви, запчастей, цемента и даже обработанных шкур животных, не указанных в документах. Шкуры в настоящее время находятся на экспертизе.
По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила почти Br600 тыс.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Товар изъят, таможня проводит проверку.-0-
Фото Брестской таможни
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