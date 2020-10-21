Пару из Лунинца подозревают в угоне лодки

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе мужчину и женщину подозревают в угоне лодки. Возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 15 октября 37-летний житель Лунинца и его 29-летняя подруга хотели переправиться с одного берега Припяти на другой. Для этого пара воспользовалась чужой металлической лодкой. По словам подозреваемых, таким образом они собирались добраться до дачи знакомого.

В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 (угон маломерного судна) УК. Фигуранты задержаны. Лодка возвращена владельцу.-0-