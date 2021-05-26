Пассажир автобуса Варшава-Минск пытался провезти через границу марихуану

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники нашли марихуану у пассажира рейсового автобуса Варшава - Минск. Возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Брест". Во время таможенного контроля служебная собака указала на возможное наличие наркотиков в автобусе. Под складкой одного из сидений инспекторы нашли сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Владелец в этот момент проходил контроль в зале таможенного оформления.

"Среди личных вещей 30-летнего мужчины обнаружены предметы, свидетельствующие о его противоправной деятельности, а в ежедневнике отсутствовала страница. Как выяснилось, именно в этот лист и было завернуто наркотическое средство. Проведенная судебно-трассологическая экспертиза установила принадлежность вырванной страницы", - рассказали в таможне.

Исследование показало, что пассажир вез марихуану. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотиков) УК.-0-