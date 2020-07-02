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02 июля 2020, 20:55

Пассажир дизеля ограбил девушку, которой стало плохо

Фото УВД Могилевского облисполкома
Фото УВД Могилевского облисполкома

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир дизель-поезда Осиповичи - Могилев ограбил почувствовавшую недомогание девушку, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Вечером 30 июня в дизель-поезде ехал 35-летний житель Кличева и 27-летняя могилевчанка. Они познакомились, завязался разговор. За полчаса до прибытия состава на конечную станцию девушке стало плохо. Собеседник посоветовал высунуть голову в форточку и подышать свежим воздухом, что пассажирка и сделала. Мужчина заметил, что в кармане сарафана попутчицы лежат деньги. Он забрал их и вышел в тамбур. Это заметила сидевшая недалеко женщина, которая сообщила потерпевшей о преступлении.

"Девушка догнала подозреваемого и помешала ему закрыться в туалете. На просьбу вернуть наличность мужчина пояснил, что ничего не брал. В подтверждение он начал доставать из карманов вещи, среди которых оказалось Br60. Купюры выпали на пол. В это время поезд прибыл на предпоследнюю станцию. Обидчик оттолкнул потерпевшую, выпрыгнул на платформу и перебежал в другой вагон", - рассказали в Могилевском ОВД на транспорте.

Через несколько минут ограбленная пассажирка обратилась к наряду милиции, сопровождавшему поезд. По приметам подозреваемого задержали в последнем вагоне. Оперативники нашли в его носке остальные Br80.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя Кличева и возбудили уголовное дело за грабеж. Фигурант уже привлекался к уголовной и административной ответственности за хищения.-0-

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МВД Могилевская область ограбление преступление
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