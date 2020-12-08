Пассажир грузовика пытался ввезти в Беларусь марихуану

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза марихуаны, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Во время таможенного досмотра грузовика с участием служебной собаки в дорожной сумке пассажира - жителя Витебской области - было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, упакованное в полимерный пакет. Экспертиза установила, что это марихуана.

К слову, в момент пересечения границы 24-летний парень был в состоянии наркотического опьянения.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Молодой человек задержан.

С начала года Гродненская региональная таможня за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ возбудила восемь уголовных дел.-0-