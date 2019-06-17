Пассажир легковушки погиб в аварии под Столбцами

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе пассажир легковушки погиб в ДТП, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла 16 июня около 18.30 на автодороге Н9755. "Вблизи деревни Деражное 26-летняя местная жительница не справилась с управлением авто. Машину занесло, она съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. В результате ДТП 43-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Погибший, как и водитель, ремнем безопасности пристегнут не был", - рассказал Сергей Чеботарев.
Госавтоинспекция Минской области напоминает, что, согласно исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели при ДТП водителя и пассажиров переднего сидения на 40-50%, а задних пассажиров - на 25%. Примерно на столько же использование ремня снижает и тяжелые травмы в результате ДТП.-0-
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