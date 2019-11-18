Пассажир легковушки погиб в ДТП под Хотимском

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Хотимском водитель Mazda вез пять пассажиров и попал в ДТП, погиб один человек. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Авария произошла 17 ноября около 21.00 вблизи д.Ельня Хотимского района. Водитель Mazda Xedos 6 вез пять человек - трех девушек и двух парней в возрасте от 15 до 23 лет.

"Проезжая Т-образный перекресток, 21-летний водитель не учел сильный туман и не снизил скорость. В результате он проехал перекресток и съехал в кювет. Ехавший на переднем сидении 23-летний пассажир скончался на месте. Остальные участники ДТП были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, водитель был трезв", - рассказала Анастасия Лавринович.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-