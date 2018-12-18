Пассажир легковушки погиб в ДТП под Слуцком

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком под Слуцком, погиб пассажир легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Лобовое столкновение грузового автомобиля и "Джили" произошло сегодня днем. "В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался, еще двое пассажиров и водитель "Джили" получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - проинформировали в СК.
Следственно-оперативная группа с привлечением сотрудников ГАИ и специалистов УГКСЭ по Минской области работает на месте происшествия. Для оказания практической помощи к месту столкновения выбыли следователи центрального аппарата, специализирующиеся на расследовании ДТП, и передвижная криминалистическая лаборатория Следственного комитета.
Проводятся неотложные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина, устанавливается механизм столкновения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.413 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1262 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.1849 BYN
|3.175 BYN
|3.19 BYN