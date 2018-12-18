Пассажир легковушки погиб в ДТП под Слуцком

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком под Слуцком, погиб пассажир легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Лобовое столкновение грузового автомобиля и "Джили" произошло сегодня днем. "В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался, еще двое пассажиров и водитель "Джили" получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - проинформировали в СК.

Следственно-оперативная группа с привлечением сотрудников ГАИ и специалистов УГКСЭ по Минской области работает на месте происшествия. Для оказания практической помощи к месту столкновения выбыли следователи центрального аппарата, специализирующиеся на расследовании ДТП, и передвижная криминалистическая лаборатория Следственного комитета.

Проводятся неотложные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина, устанавливается механизм столкновения.-0-