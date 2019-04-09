9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир легковушки погиб в ДТП под Слуцком, еще двое человек получили травмы. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 8 апреля около 22.20 на 7-м км автодороги Городище - Жилин Брод вблизи д.Ляды. "Водитель Opel Astra, по предварительной версии, был нетрезв. Он ехал со стороны д.Гольчицы в направлении д.Городище. На закруглении дороги вправо не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП погиб 48-летний пассажир, от травм он скончался на месте. Водитель и одна пассажирка были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Ремнями безопасности в авто никто пристегнут не был.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. В отношении водителя Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело.-0-

Фото ГАИ УВД Миноблисполкома