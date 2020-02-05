5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пассажир напал на таксиста в Речицком районе. Злоумышленника задержали, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 5 февраля в оперативно-дежурную службу Речицкого РОВД позвонил водитель такси и рассказал, что неизвестный напал на него и скрылся.

Как выяснилось, в начале третьего ночи в Речице к таксисту подошел мужчина и попросил довезти до одной из деревень. Предупредил, что денег нет, однако по приезде возьмет необходимую сумму у матери и заплатит. Ближе к пункту назначения пассажир попросил изменить маршрут - в соседнюю деревню. Там незнакомец вышел около одного из домов, через несколько минут вернулся и снова сказал ехать к матери. В деревне он не указал, где остановиться. Уже выехав за ее пределы, таксист притормозил, спросил, куда ехать дальше.

В этот момент мужчина на заднем сиденье начал копошиться, шофер почувствовал что-то на своей шее, отбился, выключил зажигание, выхватил ключи и выбежал из салона. Незнакомец также вышел из машины и потребовал у водителя ключи от автомобиля. Увидев, что таксист уже звонит в милицию, пассажир убежал.

Рано утром его задержали на автодороге в Речицком районе. Нападавшим оказался 46-летний мужчина без определенного места жительства. Его доставили в ОВД. Правовую оценку дадут следователи Речицкого РОСК.-0-