Пассажир получил травмы в ДТП с пьяным бесправником под Лепелем

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе в ДТП с пьяным бесправником пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла ночью 15 марта на автодороге Минск - Витебск вблизи деревни Рудня. За рулем Daewoo Matiz находился 38-летний житель Лепеля, не имеющий водительских прав. Он был нетрезв.
"Водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Машина врезалась в дорожное ограждение. В результате ДТП 17-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировали в ГАИ.-0-
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