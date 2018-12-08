Пассажир попал под поезд метрополитена на станции "Первомайская"

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздно вечером 7 декабря мужчина попал под поезд на станции метро "Первомайская". Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте пресс-служба Минского метрополитена.
"7 декабря в 22.54 на станции "Пeрвомайская" под состав попал мужчина. Ведутся соответствующие действия, связанные с данным происшествием. Задержка движения составила 17 минут", - говорится в сообщении.-0-
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