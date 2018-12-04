Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Ивацевичском районе

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе автобус врезался в дерево, в результате аварии пострадала пассажирка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 3 декабря в 8.45 на 149-м км автодороги Р44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи. Автобус МАЗ под управлением 50-летнего жителя райцентра двигался от Коссово к Ивацевичам. По предварительной информации, водитель не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП 35-летняя жительница райцентра, которая находилась на пассажирском сиденье спереди, с травмами госпитализирована в центральную районную больницу. Проводится проверка.-0-