Пассажирка легковушки погибла в аварии на трассе М1 недалеко от Минска

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло на трассе М1, погибла пассажирка одного из автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Водитель Nissan Almera, житель Бобруйска 1969 года рождения, возвращался домой из аэропорта по навигатору. По предварительной информации, на 361-м км автодороги М1 в направлении Бреста он пропустил нужный поворот и попытался вернуться задним ходом.

В этой же полосе за ним двигался автомобиль Volkswagen Passat. Водитель 1951 года рождения не смог избежать столкновения и на большой скорости врезался в Nissan. Авария произошла около 18.30. От удара Volkswagen отбросило в правый кювет.

В ДТП погибла пассажирка Nissan, которая находилась на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.

Оба водителя и пассажиры Volkswagen - муж, жена и дочь - получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

Как сообщили в ГАИ, водители были трезвыми.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, МЧС, медики.-0-