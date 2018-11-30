Пассажирка легковушки погибла в столкновении с фурой на МКАД

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка скончалась в результате столкновения легковушки и фуры на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 14.50. "Водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Селицкого в направлении ул.Ташкентской. В районе 10-й больницы он врезался в грузовой автомобиль в соседней полосе. Удар пришелся на полуприцеп. В результате ДТП пассажирка, которая находилась на переднем сиденье, скончалась на месте", - проинформировали в ГАИ.

Водитель госпитализирован. По предварительной информации, у него диагностирован перелом шейных позвонков и черепно-мозговая травма средней степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.

Очевидцы аварии могут обратиться в столичную Госавтоинспекцию по тел. (8017) 222-17-17 или 102.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома