Пассажирка легковушки пострадала в аварии с грузовиком в Каменецком районе

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе (Брестская область) столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии пострадала 36-летняя женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
ДТП случилось 25 июля около 11.35. По предварительной информации, за рулем грузовика МАЗ находился 29-летний мужчина. При выезде на автодорогу Р85 Слоним - Высокое водитель не пропустил автомобиль Ford. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки.
Вечером того же дня ДТП произошло в Ляховичском районе. По предварительной информации, 33-летний водитель Mercedes на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчину госпитализировали. Известно, что пострадавший не имеет права управления.-0-