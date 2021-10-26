Пассажирка мотоциклиста-бесправника погибла в Столинском районе

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в дорожно-транспортном происшествии погибла 35-летняя женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 25 октября около 19.10 на дороге Н603 Большое Малешево - Ремель - Ольшаны. По предварительной информации, за рулем незарегистрированного мотоцикла Hors был 47-летний водитель-бесправник. Он не справился с управлением, съехал в кювет, где мотоцикл перевернулся. От полученных травм пассажирка скончалась на месте. Водителя госпитализировали, у него взята кровь на анализ.

Выяснилось, что мужчина и женщина ехали без мотошлемов.

В ГАИ напомнили водителям мототранспорта об обязательном использовании шлемов, а также призвали соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.-0-