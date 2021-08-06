Пассажирка выпала из автобуса на остановке в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на остановке общественного транспорта женщина выпала из автобуса, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня примерно в 20.20 на остановке "Дмитриев Кирмаш". "49-летний водитель автобуса городского маршрута не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение. В результате этого женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть", - уточнили в УГАИ ГУВД.

Минчанку с травмами доставили в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Столичная Госавтоинспекция напоминает водителям: "Начинать движение транспортного средства можно только с закрытыми дверьми, запрещается открывать их до полной остановки. Будьте бдительны и осторожны за рулем, соблюдайте Правила дорожного движения".-0-