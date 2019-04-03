Пассажиров и работников станции Лунинец эвакуировали из-за бесхозной коробки

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции Лунинец эвакуировали 50 человек из-за бесхозной коробки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 2 апреля. В 14.49 в оперативную дежурную службу РОВД позвонил диспетчер станции и сообщил о подозрительной коробке возле здания дефектоскопии. Была направлена следственно-оперативная группа ОВДТ. Картонная коробка размером 25х10 см срабатывала на металлодетектор. Из здания были эвакуированы 50 человек - пассажиры и работники станции.

При осмотре взрывоопасных предметов не обнаружено. В коробке находился кирпич. Предварительно установлено, что таким образом над коллегой подшутили работники одного из предприятий. Они положили коробку с кирпичом в его сумку. Когда мужчина обнаружил тяжесть, просто выбросил ее из сумки.

По факту проводится проверка. Задержки в движении поездов по станции не произошло.-0-